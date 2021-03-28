Популярная американская певица и актриса Леди Гага 28 марта отмечает свое 35-летие.

Леди Гага — одна из самых ярких и неординарных звезд современного шоу-бизнеса. Она не боится экспериментировать со своей внешностью и удивлять провокационным творчеством. За 15 лет своей карьеры Леди Гага стала обладательницей шести премий Грэмми, 30 премий MTV, премии Эмми и Оскар.

По случаю дня рождения королевы поп-музыки Факты ICTV подготовили ее биографию и подборку самых эпатажных клипов.

Биография Леди Гаги

Леди Гага родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке. Она начала петь в подростковом возрасте, а позже бросила учебу в колледже ради того, чтобы заниматься музыкой.

Настоящее имя звезды — Стефани Джерманотта. Сценический псевдоним певице придумал ее первый продюсер. По его мнению, Леди Гага на сцене двигалась так, как солист группы Queen. Поэтому для нового имени он выбрал часть названия одной из песен легендарного коллектива.

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С подросткового возраста артистка вдохновлялась творчеством Дэвида Боуи и Фредди Меркьюри. Благодаря им она поняла, что можно иметь яркий, театральный образ и при этом исполнять хорошую музыку.

Леди Гага всегда пытается выделяться, поэтому тщательно продумывает свои образы для выхода на сцену. Ее костюмы, прически и макияж можно назвать произведениями искусства, а клипы — настоящими шедеврами.

Топ-5 клипов Леди Гаги

Bad Romance, 2009

Это самый известный клип Леди Гаги, который собрал более 1, 3 млрд просмотров. Работу певицы отметили премией Грэмми.

Сюжетная линия ролика построена на том, что артистка становится заложницей супер-моделей, которые продают ее мафии. Над видео работал режиссер Фрэнсис Лоуренс.

Poker Face, 2009

Съемки этого клипа проходили под руководством режиссера Рэя Кея. Ролик начинается с того, что Гага в черном купальнике и с маской на лице выходит из бассейна и начинает петь.

Клип получил музыкальные награды MuchMusic Video Awards и MTV Video Music Awards 2009.

Alejandro, 2010

Режиссером почти 9-минутного ролика выступил известный режиссер Стивен Клейн, который раньше работал с Мадонной, Тимберлейком и Бритни Спирс.

В клипе Леди Гага примерила на себя сразу несколько образов — монахини, порнозвезды, военной и вооруженной женщины.

Applause, 2013

Режиссерами этого ролика выступили известные фотографы Inez & Vinoodh. Видео соединило в себе черно-белые и цветные кадры, на которых певица предстает в разных нарядах.

В финале исполнительница жестами изображает слово ARTPOP. Позже Леди Гага призналась, этот проект — яркое доказательство того, что она не может жить без изменений.

Judas, 2011

Концепция клипа — это современный взгляд на Новый Завет в контексте человеческих отношений. Название песни переводится как Иуда. Эта работа получила много критики со стороны католической церкви.

Ролик даже попал на четвертое место списке Худших клипов всех времен и народов.

Леди Гага и Брэдли Купер

Осенью 2018 Леди Гага вместе с актером Брэдли Купером представила драму Звезда родилась, в которой певица исполнила главную роль. Лента показывает непростые отношения молодой исполнительницы Элли и пожилого певца Джексона Майна.

После выхода фильма Гагу и Купера заподозрили в романе. Сначала они отрицали свои отношения, но позже стало известно, что артистка переехала жить к Брэдли Куперу.

Впоследствии звезда призналась, что их роман был выдумкой и качественной пиар-кампанией. Сейчас Леди Гага находится в отношениях с предпринимателем Майклом Полански.

Фото: Леди Гага