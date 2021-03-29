Украинский певец Сергей Бабкин объяснил, почему постоянно изменял своей жене Снежане.

В одном из последних интервью Сергей Бабкин признался, что ему не удалось изменить свой привычный образ жизни даже после венчания и свадьбы.

Артисту было сложно перестать встречаться с другими женщинами и оставаться верным своей жене.

Музыкант рассказал, что именно Снежана помогла ему изменить свои привычки и стать на правильный путь.

— Это было моей привычкой. Я так жил до. И потом погнал по инерции, потому что менять привычку — это казалось страшно. Чтобы изменить привычную жизнь, нужно иметь огромную смелость, а в этом мне помогла Снежана. Она — мой ангел, мой маяк! Я кардинально изменил свою жизнь и это мой бесценный опыт. Теперь я имею право говорить об этом, — подчеркнул Сергей Бабкин.

Бабкин отметил, что не боится критики и осуждения других людей. Он уверен, что их ситуация может стать поучительным уроком для многих.

— Самое главное, что этой правдой мы дали понять людям, что любые трудности — это рост. Любую боль можно трансформировать и забрать из нее энергию для своего роста и развития, — рассказал музыкант.

Сергей Бабкин представил трек-исповедь Вона знає

Украинский певец Сергей Бабкин представил трек-исповедь Вона знає после публичного признания в многочисленных изменах.

Трогательный трек артист посвятил своей жене Снежане, которая отметила, что за три года брака у Сергея Бабкина было более 100 женщин. Несмотря на это, Снежана простила артисту и прошла путь от обиды к принятию и прощению.

Бабкин признался, что любимая стала его музой и поддержкой для создания этой композиции.

Фото: Сергей Бабкин

Источник: Обозреватель