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Валентина Чорна |

Девочки рулят: Настя Каменских запускает собственное реалити-шоу

Украинская певица Настя Каменских запускает собственное реалити-шоу Девочки рулят.

Настя Каменских

На странице в Instagram Настя Каменских обнародовала видео, в котором рассказала о деталях запуска своего реалити.

В новом проекте певица поделится с поклонниками моментами своей жизни.

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Также Настя обещает показать, как она отдыхала с подругами и перезагружалась после сложного периода.

— Недавно я задумалась о том, каким для меня был прошлый год. Для всех нас и лично для меня он оказался очень сложным. Столько событий, столько новых непростых задач. Столько труда и потерь. Держать все в себе стало слишком тяжело.

И я поняла, что надо что-то менять. Хочу кардинально изменить обстановку и перезагрузиться. И я хочу сделать это вместе с вами! — рассказала Настя.

Судя по кадрам из промо-ролика, перезагрузка будет проходить не в Киеве, а где-то на тропическом острове.

Поклонники в восторге от идеи певицы. В комментариях они отметили, что с нетерпением ждут выхода первой серии реалити-шоу Девочки рулят.

Настя Каменских представила новый клип

Известная украинская певица Настя Каменских представила новый клип на песню Девочки рулят, которая вошла в альбом Красное вино.

В ролике вместе с Каменских снялись Леся Никитюк, Даша Астафьева, Таня Парфильева и Анна Завгородняя. По словам певицы, клип переносит в мир, где живут сильные, дерзкие и уверенные в себе девушки.

Фото: пресс-служба Насти Каменских

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