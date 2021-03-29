Американский актер Джонни Депп потерпел поражение в суде по делу о клевете против американского таблоида The Sun.

Артист пытался обжаловать решение суда, в котором американское издательство называет его человеком, который бьет жену. Судья Эндрю Никкол постановил, что таблоид сделал это небезосновательно, и признал его виновным в физическом насилии над экс-супругой Эмбер Херд.

Адвокат звезды Пиратов Карибского моря просил суд отменить такое решение и назначить новое судебное разбирательство.

Однако апелляционный суд Великобритании принял решение оставить приговор без изменений, решив, что обвинения правдивы, а также разрешив использовать в данной ситуации выражение человек, бьющий жену.

Представители Эмбер Херд сказали, что они довольны решением суда, а заявление команды Деппа — это не более, чем стратегия для прессы.

— Доказательства, представленные по делу, неопровержимы. Первоначальный приговор заключался в том, что Депп совершал домашнее насилие в отношении Эмбер не менее 12 раз, и она до сих пор боится за свою жизнь, — добавили они.

Джонни Депп о причинах развода с Эмбер Херд

В начале июля 2020 года в Лондоне начался судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Британская газета The Sun в одной из своих статей написала, что актер регулярно избивал свою жену, основываясь на ее заявлениях.

Словосочетание человек, бьющий жену, использованное таблоидом, привело к ухудшению карьеры Деппа. Актер пытается восстановить свою репутацию и доказать, что заявление его экс-супруги — клевета.

Источник: Deadline