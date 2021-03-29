Поклонники Евровидения по всему миру призывают украинского певца Макса Барских и российскую певицу Zivert к участию в конкурсе в 2022 году.

Клип на совместную песню Барских и Zivert — Bestseller, премьера которого состоялась 18 марта, вызвал колоссальный успех.

Видеоролик собрал более 11 млн просмотров, вошел в топ YouTube-трендов многих стран, а также занял лидирующие места в чартах Apple Music.

Выход видеоклипа вызвал волну обсуждения в европейских СМИ, касательно участия артистов в конкурсе Евровидение 2022. За выдвижение их кандидатур высказались в Великобритании, Польше, Финляндии, Ирландии и других странах.

Портал Eurovision Ireland опубликовал статью, в которой интересуется, будет ли Барских представлять Украину на песенном конкурсе в следующем году.

Финское издание Escbeat пишет, что Макс обязательно должен показать свой талант миру, а песня Bestseller — это не только успешный трек, но и многообещающее заявление, которое все давно ждали. Они подчеркнули, что оба исполнителя должны выступить на Евровидении.

Британское издание Esccovers также уверено, что Барских с Zivert должны принять участие в песенном конкурсе.

Не осталась в стороне и Польша, на портале Dziennik Eurowizyjny обсуждается появление артистов на Евровидении 2022.

Несмотря на все события, которые происходят в Украине, Барских активно строит карьеру в России и дает там концерты. Не так давно певец продолжительное время находился в Москве. 27 марта артист вернулся в Киев.

Барских об успехах и личной жизни

Артист Макс Барских рассказал о своих успехах и провалах, о том, как справляется с депрессией и о слухах, которые ходят вокруг него.

Певец признался, что его сингл Туманы стал поворотным событием в жизни, которое разделило ее на до и после. Барских признался, что в каждой песне он старается быть честным, поэтому в его карьере не было провалов.

Также артист рассказал о личных правилах выхода из депрессии и поделился, что счастье — это внутреннее состояние.

Фото: пресс-служба Макса Барских

Источник: Dziennik Eurowizyjny, Esccovers, Eurovision Ireland, Escbeat