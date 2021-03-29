Голливудская актриса Элизабет Херли поделилась откровенным фото.

На своей странице в Instagram 55-летняя Элизабет Херли обнародовала фотографию, на которой позирует обнаженной посреди стога сена.

Актриса обняла колени рукой, прикрывая таким образом пикантные места. Несмотря на отсутствие одежды фото не выглядит вульгарно, поскольку все внимание сводится к лицу и улыбке звезды.

Под откровенным снимком Элизабет обратилась к СМИ, которые написали, что актриса и ее 18-летний сын запускают реалити-шоу.

Херли опровергла информацию и отметила, что они не планируют этим заниматься.

Поклонники Элизабет забросали ее комплиментами и отметили, что актриса имеет шикарную фигуру и великолепный внешний вид.

Ким Кардашьян поделилась горячим фото

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась горячими фото, на которых позирует в бикини.

Знаменитость опубликовала фотографии с отдыха и продемонстрировала свою роскошную фигуру и пышную грудь. В кадре Кардашьян лежит в гамаке и загорает в черном бикини.

Фото: Элизабет Херли