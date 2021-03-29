Украинская певица Анастасия Приходько снялась топлес и рассказала, как год карантина повлиял на ее жизнь.

Исполнительница опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена топлес. Приходько позировала в пиджаке, который слегка прикрывает ее грудь.

Анастасия поделилась со своими поклонниками тем, что ей начало нравиться сидеть дома. И все это благодаря пандемии коронавируса.

— Я думала, что не создана для семьи, уюта, домашних дел, но нет. Еще как создана. Не думала, что умею разбираться в документах, связанных с налоговой, или брать жизнь на контроль с другой ее стороны. Научилась разбираться в коммунальных платежах, и мне стало интересно всем этим заниматься, — сказала Приходько.

Артистка призналась, что почистила свой круг общения — начиная от записной книги и заканчивая личными встречами. Она считает важным не держать возле себя токсичных людей.

— Давно нужно было это сделать, но, как всегда, не было времени. А это очень важно. Ненужные люди токсичны, и даже если вам кажется наоборот, то это не так, — сказала Анастасия.

Приходько подчеркнула, что гордится проделанными за год делами. И даже их личная жизнь с мужем стала совершенно другой.

— Мы стали больше уважать друг друга, любить, переживать и мечтать. Стали лучше и сильнее. И всех, кто пытался нам как-то мешать, ссорить или завидовать, я убрала из нашей жизни. Все потому, что стала больше замечать и слышать. Так что у карантина есть свои плюсы, и у меня их много, — подытожила Приходько.

Приходько показала, как открыть бутылку грудью

В своем Instagram Анастасия Приходько показала, как открыть бутылку грудью. Исполнительница записала видео, на котором пошагово комментировала весь процесс.

Певица уточнила, что совет посвящен женщинам-автомобилисткам.

Фото: Анастасия Приходько