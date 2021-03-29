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Валентина Чорна |

Рэпер Lil Nas X випускает кроссовки Сатаны с человеческой кровью

Американский рэп-исполнитель Lil Nas X создал “кроссовки Сатаны” с человеческой кровью и дьявольскими атрибутами.

Lil Nas X

Совместно с дизайнерами из арт-коллектива MSCHF рэпер Lil Nas X выпустит лимитированную коллекцию кроссовок, на которых изображены пентаграммы и перевернутый крест.

Создатели отметили, что в подошву они добавили по капле человеческой крови, которую предоставили члены арт-группы.

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Всего в продажу поступило 666 пар обуви стоимостью $ 1018 за каждую. Кроссовки будут продаваться в красной коробке с изображением сцен Страшного суда.

Обувь была выполнена в стилистике Nike Air Max 97, но в Nike сказали, что не причастны к созданию “кроссовок Сатаны”.

— У нас нет контактов с Lil Nas или MSCHF. Компания Nike не разрабатывала и не выпускала эту обувь, мы их не поддерживаем, — заявили в компании.

Lil Nas X удивил поклонников

Американский исполнитель Lil Nas X удивил поклонников большим размером груди.

Музыкант опубликовал в Twitter снимки, на которых он запечатлен с большим размером груди. Поклонники испугались, что исполнитель сделал себе пластическую операцию, однако оказалось, что грудь накладная.

Фото: Lil Nas X

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