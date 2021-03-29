Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как они с возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой, приняли решение завести общего ребенка.

По словам Дмитрия, решение о общем ребенке пара приняла легко и беззаботно. Все произошло само собой и очень естественно, поскольку они вдвоем этого хотели.

— Наверное, сложно представить более благополучный сценарий. У каждого из нас уже был опыт родительства, и мы рады ощутить его вновь, — сказал Шепелев.

Телеведущий признался, что благодарен своей возлюбленной за то, что она решилась завести еще одного ребенка и проделать этот не самый простой путь.

— Только сейчас я осознаю, что за внешней беззаботностью ее “Согласна” стоит гораздо больше — терпение, работа и смелость. Я так горжусь и восхищаюсь тобой. Спасибо за твою красоту и смех — это было веселое приключение, — сказал Дмитрий.

Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом

В пятницу, 26 марта, Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Телеведущий опубликовал снимок с новорожденным ребенком на руках.

Пара не сообщает, кто именно у них родился, однако поклонники шоумена предполагают, что сын.

Это первый общий ребенок Шепелева и Тулуповой. Дмитрий уже воспитывает семилетнего сына Платона, рожденного певицей Жанной Фриске, а Екатерина — семилетнюю дочь Ладу.

Фото: Дмитрий Шепелев