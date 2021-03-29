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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

В чулках и шляпке от украинского дизайнера: провокационные фото Мадонны

Американская исполнительница Мадонна опубликовала откровенные фото в белье.

Мадонна

Певица опубликовала ряд снимков, на которых позирует только в нижнем белье. Лук артистки дополняют черные чулки.

Также Мадонна надела шляпку от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.

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Волосы она собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.

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