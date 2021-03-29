Американская исполнительница Мадонна опубликовала откровенные фото в белье.
Певица опубликовала ряд снимков, на которых позирует только в нижнем белье. Лук артистки дополняют черные чулки.
Также Мадонна надела шляпку от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.
Волосы она собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.
Ратаковски показала, как кормит сына грудью
Американская модель Эмили Ратаковски обнародовала откровенное фото с первенцем.
Модель показала, как кормит сына грудью. Она поделилась фотографией, на которой сидит в солнечной комнате и держит младенца на руках.