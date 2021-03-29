Американская исполнительница Мадонна опубликовала откровенные фото в белье.

Певица опубликовала ряд снимков, на которых позирует только в нижнем белье. Лук артистки дополняют черные чулки.

Также Мадонна надела шляпку от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.

Волосы она собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.