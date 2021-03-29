Украинская певица Джамала презентовала новый клип на песню Вірю в тебе.

В новом клипе Джамала рассказала о родительстве, а также показала своего мужа Бекира и двух сыновей: 3-летнего Эмира и 9-месячного Селима-Гирея.

Певица считает, что в мире до сих пор существуют стереотипы по поводу распределения ролей в воспитании детей. Поэтому в видео она решила показать реальных родителей, которые проводят время со своими детьми.

— Вірю в тебе — это песня о вере в детей, которые обязательно должны стать хорошими людьми, когда вырастут. А еще она и о вере в себя, потому что все мы немножко дети, — рассказала звезда.

В новом клипе Джамала впервые показала свой типичный рабочий день, а также теплый вечер с родными людьми.

— Мы пытались показать реальную жизнь без купюр, с акцентом на истории замечательных родителей, — отметила исполнительница.

Песня Вірю в тебе вошла в новый альбом МЫ, который певица представила в начале марта. Клип на композицию стоил Джамале $ 17 тыс.

Джамала о гонорарах после Евровидения

Певица Джамала рассказала о гонорарах после Евровидения и возможном дуэте с Билли Айлиш.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV артистка ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко и призналась, что после победы в музыкальном конкурсе она могла получать € 50 тыс. за песню. Но исполнительница отметила, что со временем суммы понемногу начали уменьшаться.

Фото: Джамала