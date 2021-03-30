Блогер и экс-участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 Надин Медведчук рассказала, почему ищет свою любовь на телепроектах.
По словам девушки, ей важно знать, что у мужчины на нее серьезные планы. Именно поэтому она ходит на проекты. Помимо Холостяка, Надин была участницей шоу Свадьба в слепую в 2020 году.
Девушка подчеркнула, что на такое решение повлияла ее история из прошлого, которая произошла в 2014 году.
— На проекты я хожу потому что знаю, что туда мужчины пришли за отношениями. И если я в них влюблюсь, то тогда точно свадьба и дети. В обычной жизни мне страшно довериться. Я ищу подвох и боюсь показать свои искренние эмоции, чтобы меня снова не ранили, — призналась Надин.
Напомним, что в третьем выпуске шоу Холостяк 11 Надин Медведчук покинула проект.
Холостяк 11
Главным героем шоу Холостяк 11 стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако. Он не представляет своей жизни без спорта, а также любит горы. В 2020 году Михаил совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.
Заливако признался, что в его жизни не хватает настоящей любви, именно поэтому он принял решения взять участие в проекте.
Фото: Надин Медведчук