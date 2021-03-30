PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Экс-участница Холостяка Надин рассказала, почему ходит на телепроекты

Блогер и экс-участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 Надин Медведчук рассказала, почему ищет свою любовь на телепроектах.

Надін Медведчук

По словам девушки, ей важно знать, что у мужчины на нее серьезные планы. Именно поэтому она ходит на проекты. Помимо Холостяка, Надин была участницей шоу Свадьба в слепую в 2020 году.

Девушка подчеркнула, что на такое решение повлияла ее история из прошлого, которая произошла в 2014 году.

— На проекты я хожу потому что знаю, что туда мужчины пришли за отношениями. И если я в них влюблюсь, то тогда точно свадьба и дети. В обычной жизни мне страшно довериться. Я ищу подвох и боюсь показать свои искренние эмоции, чтобы меня снова не ранили, — призналась Надин.

Напомним, что в третьем выпуске шоу Холостяк 11 Надин Медведчук покинула проект.

Холостяк 11

Главным героем шоу Холостяк 11 стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако. Он не представляет своей жизни без спорта, а также любит горы. В 2020 году Михаил совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

Заливако признался, что в его жизни не хватает настоящей любви, именно поэтому он принял решения взять участие в проекте.

Фото: Надин Медведчук

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка