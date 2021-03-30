В сети опубликовали трейлер нового фильма британского режиссера Гая Ричи Гнев человеческий.
Фильм выйдет в прокат в 22 апреля 2021 года.
Главную роль в ленте исполнит Джейсон Стэтхем.
По сюжету главный герой ищет виновных в смерти сына, поэтому он внедряется в инкассаторскую компанию. В поисках правосудия, намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе.
Трейлер второй части фильма Отряд самоубийц
Кинокомпания Warner Bros. представила трейлер фильма Отряд самоубийц: Миссия навылет, основанного на комиксах DC Comics.
Выход фильма Отряд самоубийц: Миссия в Украине ожидается в начале августа 2021 года.
Режиссером фильма стал американский сценарист Джеймс Ганн.