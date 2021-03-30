В сети опубликовали трейлер нового фильма британского режиссера Гая Ричи Гнев человеческий.

Фильм выйдет в прокат в 22 апреля 2021 года.

Главную роль в ленте исполнит Джейсон Стэтхем.

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По сюжету главный герой ищет виновных в смерти сына, поэтому он внедряется в инкассаторскую компанию. В поисках правосудия, намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе.

Трейлер второй части фильма Отряд самоубийц