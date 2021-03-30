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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Кроссовки Сатаны от Lil Nas X — на арт-коллектив MSCHF подали в суд

Компания Nike подает в суд на арт-коллектив MSCHF , который в коллаборации с рэпером Lil Nas X создал кроссовки Сатаны с человеческой кровью.

Кроссовки

Кроссовки за $1 018 с перевернутым крестом, пентаграммой и словами Луки 10:18 были изготовлены на базе с кроссовок Nike Air Max 97.

MSCHF выпустила 666 пар обуви и заявляет, что они были распроданы менее чем за минуту.

Nike заявляет о нарушении прав на товарный знак.

В заявлении компании в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка говорится, что он не одобряет изготовление обуви Satan Shoes по индивидуальному заказу.

Nike просит суд запретить MSCHF продавать обувь и использовать свой знаменитый дизайнерский знак Swoosh.

Некоторые консерваторы, в том числе губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, и некоторые религиозные последователи, обиделись на противоречивый дизайн обуви и раскритиковали Lil Nas X и MSCHF.

Кроссовки Сатаны с человеческой кровью

Рэп-исполнитель L il Nas X создал “кроссовки Сатаны” с человеческой кровью и дьявольскими атрибутами.

Создатели отметили, что в подошву они добавили по капле человеческой крови, которую предоставили члены арт-группы.

Источник: ВВС

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