Кроссовки Сатаны от Lil Nas X — на арт-коллектив MSCHF подали в суд

Компания Nike подает в суд на арт-коллектив MSCHF , который в коллаборации с рэпером Lil Nas X создал кроссовки Сатаны с человеческой кровью.

Кроссовки за $1 018 с перевернутым крестом, пентаграммой и словами Луки 10:18 были изготовлены на базе с кроссовок Nike Air Max 97.

MSCHF выпустила 666 пар обуви и заявляет, что они были распроданы менее чем за минуту.

JUST IN: All 666 of Lil Nas X’s limited edition Satan shoes sold out in under a minute pic.twitter.com/PJv00vjaR5

— XXL Magazine (@XXL) March 29, 2021