Эпатажный российский рэпер и блогер Моргенштерн подарил своей возлюбленной Диларе 5 млн рублей и Range Rover.

В понедельник, 29 марта, избраннице рэпера исполнился 21 год. В честь этого Моргенштерн приготовил для возлюбленной дорогие подарки и организовал пышную вечеринку.

Артист вручил Диларе чемодан, в котором было 5 млн рублей. По словам исполнителя, эти деньги она может вложить в развитие своего дела. После был еще один подарок — красный Range Rover.

Автомобиль появился в сопровождении актеров, которые предстали в костюмах трансформеров.

— Та самая женщина, которая была рядом с Алишером еще до Моргенштерна, а теперь этот мир наш. Люблю, — написал рэпер в своем Instagram.

Девушка была приятно удивлена подарками и сразу же села за руль своего нового автомобиля.

Детали вечеринки вполне соответствовали стилю Моргенштерна: на роскошном торте для именинницы были золотые цифры — 21, где вместо единицы красовалась фигурка в виде мужского полового члена.

Мнения поклонников рэпера касательно подарков разделились. Кто-то пишет, что Дилара не искренняя и встречается с исполнителем только из-за денег, а кто-то радуется за пару и желает им огромной любви.

Моргенштерн и Дилара вместе с 2017 года. В 2019 году они временно приостанавливали свои отношения, однако после этого вновь воссоединились.

Моргенштерн и наркоз

Ранее Моргенштерн рассказал своим поклонникам, что провел девять часов под наркозом. 27 марта рэперу ставили виниры, однако результат пока что неокончательный.

По словам музыканта, он доволен проделанной работой и своей новой улыбкой. Моргенштерн отметил, что не верит в существование таких красивых людей на планете.

Фото: Алишер Моргенштерн