Экс-супруга Андрея Богдана и участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 Анна Богдан рассказала, как заболела Covid-19 на телепроекте.

По словам Анны, во время съемочного процесса коронавирусом заболел сотрудник проекта, и в целях безопасности все участницы сдали тест на Covid-19.

Девушка подчеркнула, что она была уверена в негативном результате.

— Ничего не предвещало беды. Я себя прекрасно чувствовала и была уверена, что абсолютно здорова. Результаты теста меня шокировали, — призналась Анна.

Богдан рассказала, что ее сразу же изолировали от всех. И уже через несколько дней она ощутила на себе, что такое Covid-19.

Девушка подчеркнула, что перенесла вирус как обычный грипп, и никакой госпитализации не было, чему она рада.

— Самым тяжелым в тот момент была самоизоляция. Я была в комнате постоянно одна и никуда не выходила. От просмотра телевизора уже тошнило. Потом как спасение мне принесли книгу, — сказала Богдан.

Также Анна упомянула о онлайн-свидании с холостяком Михаилом Заливако, которое состоялось в четвертом выпуске проекта. Девушка сказала, что в тот момент она уже восьмой день находилась на самоизоляции.

— Чтобы как-то разрядить обстановку, редактор принесла мне ноутбук. Тогда и произошло онлайн-свидание, — сказала Анна.

Экс-супруга Андрея Богдана стала участницей Холостяка

Премьера реалити-шоу Холостяк 11 состоялась 5 марта. Тогда стало известно, что за сердце главного холостяка страны будет бороться бывшая супруга Андрея Богдана Анна. По словам девушки, политик сделал ей предложение спустя три месяца знакомства, на что она ответила согласием.

Очевидно, что брак пары продержался недолго.

Фото: Анна Богдан