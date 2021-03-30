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Каріна Зуєва |

Сергей Михалок под гитару спел украинскую народную песню

Лидер белорусских групп Ляпис-98 и Brutto Сергей Михалок исполнил украинскую народную песню.

Сергій Міхалок

Во время пандемии Сергей Михалок зря времени не теряет. Артист изучает украинский язык и культуру, что и подтолкнуло его на исполнение песни Несе Галя воду.

На видео музыкант появился в домашней обстановке, свое исполнение он сопровождал игрой на гитаре.

— Украинский язык в вашем исполнении очень красив. Спасибо, Сергей, — пишут поклонники певца.

Сергей Михалок уже шесть лет живет в Украине. В 2015 году он получил вид на жительство, а в 2020 году — звание Народного артиста Украины.

Михалок присоединился к забастовке в Беларуси

В конце октября 2020 года Сергей Михалок присоединился к забастовке в Беларуси. Певец вместе со своими группами отказался давать концерты  в стране, пока не изменится режим Лукашенко.

Артист выступает за проведение в стране новых президентских выборов. Также он призвал мировое сообщество отказаться от любых контактов с нынешними властями.

Фото: пресс-служба Сергея Михалка

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