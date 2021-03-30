Украинский продюсер Александр Серый умер из-за осложнений, которые повлекла коронавирусная болезнь.

Мужчина ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Александр Серый был исполнительным директором концертного зала Freedom Hall. Также он был гендиректором Первого канала.

— Covid… Боже… Саня … у меня шок.. как так… Спи спокойно Друг… слов нет, — написала продюсер Алена Мозговая в Facebook.

Серый родился во Львове в 1962 году, где он учился в музыкальной школе имени Крушельницкой. Также он окончил Донецкую государственную консерваторию им. Прокофьева.

Был продюсером таких исполнителей — Ассоль, Алекса, Do-ping, Юлия Лотоцкая, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма. Он занимался организацией Мисс Европа-2006 и бенефисом Анастасии Волочковой.

Возглавлял компанию ICMG, которая в 2007 году организовала выступление американского джазового исполнителя Маркуса Миллера.

Умер вокалист группы Brutto

Участник белорусско-украинского коллектива Brutto Сергей Королев умер в возрасте 35 лет.

Музыкант умер после борьбы с тяжелой болезнью.

Сергей Королев выступал в Brutto самого начала. Прежде чем присоединиться к коллективу он работал финансистом, был футбольным фанатом, увлекался тайским боксом.

Фото: Александр Серый