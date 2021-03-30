Стало известно, в каком полуфинале и под каким номером выступят представители от Украины на Евровидении 2021.

Украинская группа Go-A, которая поедет представлять нашу страну на песенный конкурс в Роттердам, выступит 18 мая в первом полуфинале под 15-м номером.

Вместе с Украиной выступят еще 15 участников — представители Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, и завершит первый полуфинал — Мальта.

Во втором полуфинале, 20 мая, выступит 17 стран — Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.

Евровидение 2021 пройдет по плану В

В начале марта Европейский вещательный союз заявил, что Евровидение 2021 года пройдет по сценарию B, что означает соблюдение жестких мер безопасности.

Представителям всех стран нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус не более чем за 72 часа до вылета. Количество людей в делегациях и журналистов будет сокращено. О присутствии зрителей в зале будет объявлено позже.

Фото: Go-A, Eurovision