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Валентина Чорна |

Из-за ситуации в Беларуси: Тимур Мирошниченко отказался вести Славянский базар

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко впервые за десять лет отказался быть ведущим международного музыкального фестиваля Славянский базар в Беларуси.

Тимур Мирошниченко

На своей странице в Instagram Тимур Мирошниченко объяснил, что из-за напряженной ситуации с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко он больше не будет участвовать в этом мероприятии.

— Я действительно более десяти лет был ведущим Славянского базара от Украины. Все эти годы это была история о музыке. До этого года, когда ситуация в Беларуси напряглась настолько, что вряд ли песенный фестиваль сможет остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам, — заявил телеведущий.

Также Тимур Мирошниченко отметил, что он остается комментатором песенного конкурса Евровидение на украинском телевидении, несмотря на дезинформацию СМИ.

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Телеведущий объяснил, что две недели назад написал заявление об увольнении с Общественного, чтобы оформиться там по совместительству.

— Я с завтрашнего дня действительно не сотрудник Общественного по собственному желанию. Заявление написал еще две недели назад, чтобы потом снова туда оформиться по совместительству.

Поэтому я продолжаю быть голосом конкурса и для Общественного, и для миллионов украинцев — объяснил Мирошниченко.

Под каким номером выступит Украина на Евровидении

Представитель Украины на Евровидении 2021 группа Go-A выступит под 15-м номером в первом полуфинале.

Вместе с Украиной выступят еще 15 участников. Первый полуфинал Евровидения состоится 18 мая в Роттердаме.

Фото: Тимур Мирошниченко

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