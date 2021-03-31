Женские короткие стрижки никогда не выйдут из моды и не потеряют своей актуальности, поскольку они очень практичны.

Именно короткая стрижка может сделать женщину уверенней в себе, а также добавить ей дерзости и экстравагантности.

Но при выборе новой прически очень важно учитывать особенности своей внешности и форму лица. Правильно подобранная стрижка способна освежить повседневный образ, а также облегчить процесс укладки.

Факты ICTV подготовили подборку самых модных женских коротких стрижек, а также актуальные советы, которые помогут не ошибиться при выборе новой прически.

Каре

Это самая популярна стрижка среди обладательниц коротких волос, которая подходит для всех типов лица.

Классическое каре — это ровно подстриженные волосы чуть выше уровня плечей. Прическа характеризуется четко очерченной линией волос.

Такая стрижка пользуется высокой популярностью среди звезд. Селена Гомес, Ким Кардашьян, Рианна, Дженнифер Лопес не раз появлялись на публике с каре.

Боб

В отличие от классического каре, в котором волосы срезаются по прямой, боб – это градуированная стрижка.

Особенности такой стрижки — это удлиненные пряди возле лица и более короткие сзади. С такой прической хорошо выглядят Шерон Стоун и Ирина Шейк.

Пикси

Это стрижка с коротко подстриженными прядями на затылке и более длинными волосами на макушке.

Стрижку Пикси предпочитают Лили Колинз, Эмилия Кларк, Белла Хадид, поскольку она легко укладывается и подходит для любого типа волос и формы лица.

Гарсон

Это очень короткая стрижка в мужском стиле. Волосы филируются на висках, затылке и челке и довольно плотно прилегают к голове.

На стрижку гарсон стоит обратить внимание обладательницам треугольной формы лица. С этой прической нравится экспериментировать певице Кэтти Перри.

Сессон

Это объемная прическа с густой челкой, которая стрижется полукругом. Сессон лучше всего подойдет женщинам с прямыми густыми волосами и удлиненной формой лица.

Эту стрижку предпочитает певица Мирей Матье.

Гаврош

Для стрижки Гаврош характерны заостренные, сильно профилированные пряди висков и челки. Челка чаще всего асимметричная или укладывается на одну сторону.

Стрижка гаврош часто выполняется с удлиненным затылком и лучше всего подходит обладательницам густых и вьющихся волос, которые плохо поддаются укладке. С такой прической однажды экспериментировала Рианна.

Лунный календарь стрижек

Лунный календарь поможет выбрать благоприятный день для стрижки или посещения парикмахера.

Чтобы поменять прическу, но при этом не навредить себе — важно не пренебрегать советами астрологов. Лунный календарь стрижек на апрель 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

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