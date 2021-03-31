Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует рожать второго ребенка дома.

Принц Гарри и Меган Маркл ожидают пополнения в семье и готовятся к домашним родам, которые планируются в начале лета.

Супруги хотят встретить дочь в своем особняке в Монтесито, штат Калифорния.

По словам инсайдеров, своего первенца Арчи Меган также хотела рожать дома, но малыш не появился в назначенный срок и врачи посоветовали ей лечь в больницу.

— План Меган заключался в том, чтобы родить Арчи дома. Но в конце концов врачи посоветовали ей лечь в больницу. Все, что тогда ее интересовало — безопасные роды и благополучие Арчи. А сейчас у нее есть дом в Калифорнии. Это прекрасное место, чтобы родить девочку, — говорится в источнике.

Будущая дочь Гарри и Меган станет первым ребенком в истории британской королевской семьи, который будет рожден в США.

Королева Елизавета II стала прабабушкой в ​​десятый раз

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл третий раз стала мамой 21 марта.

По словам ее мужа, мальчик родился дома в ванной, поскольку супруги не успели доехать до больницы. Новорожденного назвали Лукас Филип и он стал десятым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.

Источник: Page Six

Фото: Sussexroyal