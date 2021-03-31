Украинская певица Анна Седокова поделилась фото, на котором позирует полуобнаженной.
На странице в Instagram Анна Седокова опубликовала откровенную фотографию и продемонстрировала свою фигуру.
Звезда позирует в бежевом боди напротив панорамного окна. Свой образ певица довершила босоножками на высоких каблуках.
Кроме того, в комнате можно заметить несколько ваз с красными розами. Также позади Седоковой сидит пес породы американский булли, которого звезда назвала Мамба.
— Ну наконец-то годный контент, подумал Мамба и зашел в кадр, — подписала фото певица.
Поклонники в восторге от роскошной фигуры Анны. Они забросали ее комплиментами и отметили, что она прекрасно выглядит.
Анна Седокова удивила горячим видео
Украинская певица Анна Седокова поделилась горячим видео в откровенном наряде.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свое подтянутое тело. На видео Анна соблазнительно позирует в бежевом корсете и с обнаженными ногами.
Фото: Анна Седокова