Украинская певица Анна Седокова поделилась фото, на котором позирует полуобнаженной.

На странице в Instagram Анна Седокова опубликовала откровенную фотографию и продемонстрировала свою фигуру.

Звезда позирует в бежевом боди напротив панорамного окна. Свой образ певица довершила босоножками на высоких каблуках.

Кроме того, в комнате можно заметить несколько ваз с красными розами. Также позади Седоковой сидит пес породы американский булли, которого звезда назвала Мамба.

— Ну наконец-то годный контент, подумал Мамба и зашел в кадр, — подписала фото певица.

Поклонники в восторге от роскошной фигуры Анны. Они забросали ее комплиментами и отметили, что она прекрасно выглядит.

Анна Седокова удивила горячим видео

Украинская певица Анна Седокова поделилась горячим видео в откровенном наряде.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свое подтянутое тело. На видео Анна соблазнительно позирует в бежевом корсете и с обнаженными ногами.

Фото: Анна Седокова