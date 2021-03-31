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Валентина Чорна |

Тина Кароль поделилась фото без макияжа и прически

Украинская певица Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.

Тина Кароль поделилась фото без макияжа и прически

В сториз на своей странице в Instagram Тина Кароль обнародовала селфи, на котором продемонстрировала свою естественную красоту.

На фото певица позирует без макияжа и прически. Свой образ звезда довершила черным спортивным топом.

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Поклонники Тины в восторге от натуральной красоты певицы и ее смелости показывать фото без фильтров и макияжа.

тина кароль

Тина Кароль отменила концерты

Популярная певица Тина Кароль неожиданно отменила все свои концерты, которые были запланированы в городах Украины.

Звезда попросила прощения у поклонников, которые ждали ее выступление, а также пожелала всем здоровья. Вероятно, Тина Кароль отменила концерты из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине.

Фото: Тіна Кароль

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