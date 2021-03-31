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Валентина Чорна |

Я плакала две недели: Бритни Спирс прокомментировала фильм Framing Britney Spears

Американская певица Бритни Спирс прокомментировала документальный фильм Framing Britney Spears, посвященный ее личной жизни.

Я плакала две недели: Бритни Спирс прокомментировала фильм Framing Britney Spears

На своей странице в Instagram Бритни Спирс обнародовала видео, на котором она танцует в шортах и ​​розовом топе.

Звезда отметила, что ее жизнь всегда была предметом спекуляций, поскольку за ней постоянно наблюдают другие.

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Бритни призналась, что смотрела не весь фильм Framing Britney Spears, а только его часть.

— Я не смотрела документальный фильм. Но меня обеспокоило то, в каком свете меня в нем представили. Я проплакала две недели, и я до сих пор иногда плачу, — призналась Бритни.

Премьера документального фильма Framing Britney Spears состоялась в феврале 2021 года. В фильме рассказывается о жизни и карьере артистки, а также о навязчивой опеке ее отца.

Уже 13 лет звезда находится под опекунством Джеймса Спирс, который распоряжается финансами и личной жизнью 39-летней певицы.

Бритни Спирс снова обратилась в суд

Популярная певица Бритни Спирс просит лишить ее отца опекунства над ней.

Адвокат звезды Сэмюэл Ингхем просит назначить опекуном Бритни Джоди Монтгомери. Сэмюэл отметил, что представит ходатайство на слушании 27 апреля.

Фото: Бритни Спирс

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