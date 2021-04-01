Украинский телеведущий Григорий Решетник смутил поклонников анонсом о запуске нового проекта Холостяк Дети.
На своей странице в Instagram Григорий Решетник обнародовал фотографию со съемок и рассказал о новом формате шоу Холостяк.
Ведущий отметил, что именно на этом проекте дети от 7 до 12 лет смогут найти свою любовь.
— Наконец это случилось! Мы запускаем новый проект Холостяк Дети. Это будет просто вау.
Поэтому, если вашим детям от 7 до 12 лет, быстро заполняйте анкету на нашем сайте! И ваш ребенок обязательно найдет любовь, — написал Григорий.
Подписчики поняли, что публикация Решетника — это шутка по случаю первого апреля. Поклонники признались, что им понравился розыгрыш ведущего.
- Хорошая шутка;
- А я сначала поверила;
- И вас с 1 апреля;
- Надеюсь, что это шутка;
- Я на секунду реально испугалась;
- Замечательный юмор, — пишут подписчики.
Решетник об отношениях с женой
Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал об отношениях с женой, партнерских родах и популярных стереотипах.
Григорий признался, что в начале отношений с женой у них возникали критические моменты, которые пара вместе пережила и проанализировала. Сейчас ведущий гордится тем, что он семьянин и у него есть любящая семья.
Решетник отметил, что несмотря на свой безумный рабочий график, он старается как можно больше времени уделять детям и жене.
Фото: Григорий Решетник