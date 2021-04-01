PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Холостяк Дети: Григорий Решетник поздравил поклонников с 1 апреля

Украинский телеведущий Григорий Решетник смутил поклонников анонсом о запуске нового проекта Холостяк Дети.

Григорій Решетник

На своей странице в Instagram Григорий Решетник обнародовал фотографию со съемок и рассказал о новом формате шоу Холостяк.

Читайте
Массаж ног, ром и поцелуй: как прошел четвертый выпуск Холостяка и кто покинул шоу

Ведущий отметил, что именно на этом проекте дети от 7 до 12 лет смогут найти свою любовь.

— Наконец это случилось! Мы запускаем новый проект Холостяк Дети. Это будет просто вау.

Поэтому, если вашим детям от 7 до 12 лет, быстро заполняйте анкету на нашем сайте! И ваш ребенок обязательно найдет любовь, — написал Григорий.

Подписчики поняли, что публикация Решетника — это шутка по случаю первого апреля. Поклонники признались, что им понравился розыгрыш ведущего.

  • Хорошая шутка;
  • А я сначала поверила;
  • И вас с 1 апреля;
  • Надеюсь, что это шутка;
  • Я на секунду реально испугалась;
  • Замечательный юмор, — пишут подписчики.

Решетник об отношениях с женой

Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал об отношениях с женой, партнерских родах и популярных стереотипах.

Григорий признался, что в начале отношений с женой у них возникали критические моменты, которые пара вместе пережила и проанализировала. Сейчас ведущий гордится тем, что он семьянин и у него есть любящая семья.

Решетник отметил, что несмотря на свой безумный рабочий график, он старается как можно больше времени уделять детям и жене.

Фото: Григорий Решетник

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка