Украинский телеведущий Григорий Решетник смутил поклонников анонсом о запуске нового проекта Холостяк Дети.

На своей странице в Instagram Григорий Решетник обнародовал фотографию со съемок и рассказал о новом формате шоу Холостяк.

Ведущий отметил, что именно на этом проекте дети от 7 до 12 лет смогут найти свою любовь.

— Наконец это случилось! Мы запускаем новый проект Холостяк Дети. Это будет просто вау. Поэтому, если вашим детям от 7 до 12 лет, быстро заполняйте анкету на нашем сайте! И ваш ребенок обязательно найдет любовь, — написал Григорий.

Подписчики поняли, что публикация Решетника — это шутка по случаю первого апреля. Поклонники признались, что им понравился розыгрыш ведущего.

Хорошая шутка;

А я сначала поверила;

И вас с 1 апреля;

Надеюсь, что это шутка;

Я на секунду реально испугалась;

Замечательный юмор, — пишут подписчики.

Решетник об отношениях с женой

Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал об отношениях с женой, партнерских родах и популярных стереотипах.

Григорий признался, что в начале отношений с женой у них возникали критические моменты, которые пара вместе пережила и проанализировала. Сейчас ведущий гордится тем, что он семьянин и у него есть любящая семья.

Решетник отметил, что несмотря на свой безумный рабочий график, он старается как можно больше времени уделять детям и жене.

Фото: Григорий Решетник