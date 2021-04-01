Украинский певец, хореограф и автор песен Дмитрий Монатик (Monatik) отмечает свой день рождения. Мультиартисту исполнилось 35 лет.

Monatik — один из самых популярных украинских артистов. Его имя всегда на слуху, а песни слышал каждый. Музыка Дмитрия звучит отовсюду, и это не удивительно, что не сингл — то хит. Под его треки хочется танцевать из последних сил, ведь они зажигательные и энергичные.

Видеоработы исполнителя набирают миллионные просмотры на YouTube, а песни, написанные для других звезд, становятся хитами.

Ко дню рождению Монатика Факты ICTV подготовили свежую подборку — семь зажигательных хитов артиста.

Выходной

Трек Выходной о праздничном настроении. Артист призывает не быть привязанным к определенному дню недели, а устраивать выходной тогда, когда этого требует душа.

По словам певца, ему хочется, чтобы люди были внутренне свободны. Ведь мы живем не ради карьеры и денег, а эмоций, которые невозможно купить.

Кружит

Несмотря на свой такой зажигательный ритм, в песне Кружит заложен немалый смысл.

Этот трек о различных состояниях — влюбленности к партнеру, к музыке, к своему делу, которые окрыляют нас и кружат в танце.

— Так особенно сегодня чувства кипят, так говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, так говорят, а я не вижу их, — поет Монатик.

Vitamin D

Название песни Vitamin D говорит само за себя. В этом треке артист хотел донести то, что в нашем климате не хватает солнечных дней, ведь лето не такое продолжительное, как хотелось бы.

Певец призывает не стоять на месте, а танцевать и наслаждаться жизнью. Как поет Монатик — еще успеем отдохнуть, а когда есть танец, то есть и настроение.

То, от чего без ума

Трек То, от чего без ума — это музыкальная эстетика конца 90-х — начала 2000-х в новом звучании от Монатика. Сингл состоит из мелодии, которая заставляет танцевать все наши лучшие части тела.

Композиция получилась энергичной и в какой-то степени агрессивной. Исполнитель призывает нас больше двигаться.

Зашивает душу

Еще один хит от Монатика — Зашивает душу. По словам исполнителя, эта песня создана с любовью и ритмом.

Это композиция, которая провоцирует на приятные воспоминания или, что еще лучше, на их создание.

LOVE IT ритм

Трек LOVE IT ритм о том, что каждый может словить свой нужный ритм и сделать это там, где ему заблагорассудится.

Строки песни написаны об офисных работниках, загруженных жизнью, ленивых или слишком воспитанных людях.

Каждый раз

Сингл Каждый раз о свободе мышления, выбора или движения. Неважно то, что снаружи — важно то, что внутри. Именно это пытается донести певец в своем треке.

Смысл песни в том, что не нужно опираться на что-то или на кого-то, кроме самого себя.

Monatik, Lida Lee и NiNO выпустили совместный клип

В ноябре 2020 года Monatik презентовал новый клип на песню РитмоLOVE, которая записана совместно с его подопечными — исполнительницами Lida Lee и NiNO.

Стильные образы героев видеоклипа представляют собой разные поколения, которые объединяются качеством ритма каждого из артистов.

По словам Монатика, РитмоLOVE — это образ жизни главных героев видеоролика. Тот случай, когда ты слышишь и чувствуешь ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг и не можешь остановиться.

Фото: Юкка Подольская