Украинская телеведущая и коуч по этикету Ольга Фреймут рассказала, употребляет ли она нецензурную лексику.

В сториз на своей странице в Instagram Ольга Фреймут обнародовала видео, в котором призналась, что обычно ругается только тогда, когда ее никто не слышит.

Поскольку в марте 2020 года телеведущая получила диплом Академии этикета Debrett’s в Великобритании, она пытается соблюдать правила и подбирать только вежливые слова.

Но Фреймут отметила, что когда ее переполняет злость, то она может сказать “уважаемая” или “зараза”. И только в крайнем случае она может употребить слово, которое начинается на букву “б”.

— Иногда лучше материться, чем быть коварным человеком, — отметила Оля.

Ольга Фреймут раскритиковала образ принца Гарри

Телеведущая Ольга Фреймут раскритиковала принца Гарри за его образ во время интервью с Опрой Уинфри.

Фреймут считает, что в одежде герцога Сассекского есть несколько нарушений этикета. Она отметила, что неприлично расстегивать три пуговицы на рубашке, а также показывать часть голого тела на ногах.

Фото: Ольга Фреймут