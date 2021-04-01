Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась откровенным фото и рассказала, как принять себя и свое тело.

На странице в Instagram Alyona Alyona обнародовала фотографию, на которой продемонстрировала свою пышную грудь. На фото певица позирует в бюстгальтере белого цвета. Откровенный образ звезда дополнила массивными украшениями.

Также Alyona Alyona призналась, что всегда пытается слушать себя, а не общество. Даже при просмотре ленты социальных сетей звезда смотрит только на то, что ей нравится.

Исполнительница отметила, чтобы принять себя — стоит брать пример с тех, кто не боится самовыражаться. Именно поэтому Alyona Alyona дополнила публикацию откровенными фотографиями других девушек, которые не стесняются себя и своей фигуры.

— Чтобы принять себя — стоит брать пример с тех, кто уже это сделал, кто не стесняется самовыражаться и показывать то, что хочется, — написала певица.

Alyona Alyona презентовала клип о бодипозитиве

Рэп-исполнительница Alyona Alyona презентовала клип Світ потребує краси, посвященный бодипозитиву.

В ролике певица отметила, что каждая женщина — прекрасна. В клипе снялись много девушек различной внешности, чтобы показать обществу настоящую красоту без фотошопа или ретуши.

Фото: Аlyona Аlyona