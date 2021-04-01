PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Ресницы безопасности: Monatik презентовал клип с редкими кадрами из жизни

В день своего 35-летия, 1 апреля, украинский мультиартист Monatik (Дмитрий Монатик) презентовал новый клип на песню Ресницы безопасности.

Дмитрий Монатик

Сингл Ресницы безопасности — это главный саундтрек к документальному фильму Вечно танцующий человек.

В видеоработе артист продемонстрировал все, чего достиг к своему возрасту. Поделился архивными и очень личными моментами.

В ролике можно увидеть редкие кадры из жизни Дмитрия — яркие моменты из гастролей и путешествий, свадебные снимки с женой Ириной, лица сыновей — Платона и Даниила, а также фотографии из детства и юности звезды.

— Covid-19 изменил наши жизни и обострил воспоминания. Прямо под ресницы безопасности, — написал в своем Instagram Monatik.

Режиссером фильма-биографии Вечно танцующий человек и видеоработы Ресницы безопасности стал Артем Григорян, который фиксирует основные моменты команды артиста с 2015 года.

Топ-7 хитов Монатика

Monatik — один из самых популярных украинских артистов. Его имя всегда на слуху, а музыка звучит отовсюду. Практически каждая песня исполнителя становится хитом.

В свежей подборке Фактов ICTV — семь зажигательных хитов Монатика. Среди которых — Выходной, Кружит, Vitamin D и другие.

Фото: Юкка Подольская

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка