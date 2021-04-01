В день своего 35-летия, 1 апреля, украинский мультиартист Monatik (Дмитрий Монатик) презентовал новый клип на песню Ресницы безопасности.

Сингл Ресницы безопасности — это главный саундтрек к документальному фильму Вечно танцующий человек.

В видеоработе артист продемонстрировал все, чего достиг к своему возрасту. Поделился архивными и очень личными моментами.

В ролике можно увидеть редкие кадры из жизни Дмитрия — яркие моменты из гастролей и путешествий, свадебные снимки с женой Ириной, лица сыновей — Платона и Даниила, а также фотографии из детства и юности звезды.

— Covid-19 изменил наши жизни и обострил воспоминания. Прямо под ресницы безопасности, — написал в своем Instagram Monatik.

Режиссером фильма-биографии Вечно танцующий человек и видеоработы Ресницы безопасности стал Артем Григорян, который фиксирует основные моменты команды артиста с 2015 года.

Топ-7 хитов Монатика

Monatik — один из самых популярных украинских артистов. Его имя всегда на слуху, а музыка звучит отовсюду. Практически каждая песня исполнителя становится хитом.

В свежей подборке Фактов ICTV — семь зажигательных хитов Монатика. Среди которых — Выходной, Кружит, Vitamin D и другие.

Фото: Юкка Подольская