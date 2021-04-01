Победительнице конкурса Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавете Ястремской не дают визу в США. Именно поэтому она может не попасть на главный международный конкурс красоты Мисс Вселенная.

На официальной странице конкурса красоты в Facebook отметили, что визовые офицеры взяли паузу для вынесения своего решения о предоставлении разрешения Елизавете отправиться в США.

Именно поэтому президент Мисс Украина Вселенная Анна Филимонова обратилась к временной поверенной в делах США Кристине Квин.

— Наша Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская должна принять участие в международном конкурсе Мисс Вселенная-2020. Мероприятие состоится 16 мая 2021 года в Майами, США, а подготовка к нему стартует 6 мая, — написала Филимонова.

Причиной отказа в получении визы есть то, что родная сестра Елизаветы вышла замуж за гражданина США и проживает сейчас с ним в Майами.

Мисс Украина Вселенная

Мисс Украина Вселенная — это ежегодный конкурс красоты, который проводится в Украине с 2006 года.

Известно, что уже не первый раз представителям Украины отказывают в визе в США. В 2019 году участие в международном конкурсе также было под угрозой.

Тогда победительнице Мисс Украина Вселенная Анастасии Субботе отказали в визе из-за того, что ее мать живет в США.

Фото: Елизавета Ястремская