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Валентина Чорна |

Он огромный, а я не могу вылезти: звезду сериала Школа изнасиловали в Москве

Украинская актриса, звезда сериала Школа Елизавета Василенко впервые призналась, что в 17 лет ее изнасиловал взрослый мужчина.

Єлизавета Василенко

В одном из последних интервью Елизавета Василенко рассказала, что инцидент произошел в Москве, где она попала в компанию девушек, которые занимаются эскортом.

На праздновании дня рождения девочки, с которой Лиза жила в одной квартире, ей что-то подсыпали в алкоголь. Звезда отметила, что она помнит только первую часть вечеринки и мужчину, который воспользовался ею.

— Помню, что он сверху и он огромный. А я не могу вылезти. Я начинаю кричать, плакать. Он встает, он тоже под чем-то. Он разбивает мой телефон просто окончательно и я голая выбегаю на улицу.

Подъехал таксист, он был не нашей национальности, посмотрел на меня и сказал: Просто скажи, куда тебя отвезти, я все понимаю, — рассказала девушка.

На следующее утро в качестве извинения девушке привезли iPhone. Вместо поддержки, подруга Лизы сказала, что она позорит ее друзей. Именно тогда Елизавета поняла, что в Москве ей нечего делать.

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Девушка отметила, что не обращалась в полицию, так как боялась и была абсолютна одна. Даже ее мама до выхода этого интервью не знала об изнасиловании девушки.

Деми Ловато о сексуальном насилии

Американская певица Деми Ловато рассказала, что ее изнасиловали в подростковом возрасте.

28-летняя певица призналась, что в 15 лет ею воспользовался парень, с которым она встречалась. Тогда девушка потеряла девственность, но парня никак не наказали за этот поступок.

Во второй раз звезду изнасиловал мужчина, который продавал ей запрещенные вещества. Это произошло в 2018 году после передозировки наркотиками.

Фото: Елизавета Василенко

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