Популярная певица Светлана Лобода заболела коронавирусом.

На своей странице в Instagram Светлана Лобода обнародовала пост, в котором рассказала, что из-за Covid-19 ей пришлось перенести сольный концерт в Москве с 3 на 16 апреля.

Певица призналась, что пять дней назад почувствовала первые симптомы простуды и решила сделать тест на коронавирус.

— Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на Covid-19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого, и даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе больных. Берегите себя и своих близких, — написала артистка.

Лобода пригрозила судом пластическому хирургу

Певица Светлана Лобода пригрозила судебным иском пластическому хирургу, который отметил звезду как свою пациентку на ринопластике.

Узбекский пластический хирург обнародовал видео, где делает операцию на носу девушке. Врач отметил, что в кресле сидит именно Светлана Лобода.

Певица опровергла эту информацию и рассказала, что она находится в Москве. Ее разозлил поступок пластического хирурга, поэтому она будет требовать моральной компенсации.

Фото: Светлана Лобода