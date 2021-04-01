Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, как певица Бритни Спирс обращалась к ней за помощью.

По словам 63-летней Шэрон Стоун, в 2007 году Бритни Спирс написала ей письмо с просьбой помочь. Это было за год до того, как отец певицы Джеймс Спирс стал ее опекуном.

Именно тогда у Бритни случился нервный срыв и она побрила голову.

— Бритни написала мне очень длинное, важное и пронзительное письмо. Тогда у нее был крайне тяжелый период в жизни, люди не понимали ее. Она еще и побрила голову. Спирс ждала от меня помощи, — рассказала актриса.

Стоун призналась, что не смогла помочь певице, поскольку тогда она также проживала сложный период жизни и нуждалась в помощи.

Звезда отметила, что так же, как и Бритни Спирс, неоднократно находилась под влиянием и контролем других.

— Дело Бритни Спирс вышло из-под контроля и это так ужасно. И я могу сказать, что у меня такое было не один раз. В такие моменты очень сложно взять под контроль свою жизнь, — рассказала Стоун.

Бритни Спирс прокомментировала фильм о себе

Американская певица Бритни Спирс прокомментировала фильм Framing Britney Spears о своей жизни и карьере.

Также в ленте рассказывается о навязчивой опеке ее отца Джеймса Спирса, который уже 13 лет распоряжается финансами и личной жизнью 39-летней певицы.

Звезда отметила, что посмотрела только часть фильма. После просмотра она плакала две недели, поскольку Бритни обеспокоило то, в каком свете ее там представили.

Источник: US Weekly

Фото: Шерон Стоун, Бритни Спирс