Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о своей фобии и вспомнила о случае, когда едва не лишилась руки.

Артистка опубликовала фото, на котором предстала в красном платье рядом с лошадью. Никитюк призналась, что до безумия боится этих животных, и рассказала о случаях из прошлого.

— В 15 лет я оседлала коня, а тот меня сбросил. В 18 лет кормила кобылу яблоком, а она мне чуть не отгрызла руку. В 25 лет в Боливии конь бежал за мной, тогда я уже думала рыть нору, чтобы спрятаться, — призналась Леся.

По словам 33-летней телеведущей, эти фотографии дались ей нелегко. Для того, чтобы их сделать, ей пришлось выпить шампанского.

Никитюк продемонстрировала длинные ноги

В своем микроблоге Леся Никитюк опубликовала фото, на котором продемонстрировала свои длинные ноги.

На снимке артистка позирует, лежа на кровати в черном коротком платье. Образ ведущая завершила босоножками и ярким макияжем.

Фото: Роман Горбун