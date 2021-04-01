Власти Нидерландов разрешили зрителям присутствовать в зале во время проведения международного песенного конкурса Евровидение, который пройдет в мае в Роттердаме.

Об этом сообщили организаторы конкурса.

— Мы приветствуем решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу Евровидение в мае, — сообщил исполнительный супервайзер конкурса Мартина Остердала.

Как отметили организаторы, в ближайшие недели будет объявлено о том, как планируется осуществлять допуск публики на мероприятие.

На всех девяти шоу — шести репетициях, двух полуфиналах и финале — одновременно может присутствовать максимум 3500 зрителей — половина от ожидаемого количества зрителей. При этом у них должен быть при себе отрицательный результат теста на коронавирус.

Евровидение в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на Евровидении в 2019 году.

Украинская группа Go-A, которая поедет представлять нашу страну на песенный конкурс в Роттердам, выступит 18 мая в первом полуфинале под 15-м номером.

Источник: Eurovision