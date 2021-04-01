Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как они с возлюбленной, архитектором Екатериной Тулуповой, подготовили своих детей к появлению новорожденного в семье.

В пятницу, 26 марта, стало известно, что Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. У шоумена родился сын.

Дмитрий уже воспитывает семилетнего сына Платона, рожденного певицей Жанной Фриске, а Екатерина — семилетнюю дочь Ладу. У пары стоял вопрос, как подготовить своих детей к появлению нового члена семьи.

По словам телеведущего, одними разговорами со старшими детьми они не обошлись, и в ход пошли долгожданные подарки — мягкая игрушка и набор комиксов.

Также Дмитрий рассказал, что они вручили Платону и Ладе медали, тем самым посвятив их в старшие.

— Мы им вручили золотые медали — старшему брату и старшей сестре. Дополнили все это именным тортом. Больше они не говорят, что скормят его собакам, теперь мы слышим — какой милый малыш, — рассказал Шепелев.

Шепелев о рождении второго ребенка

После того, как телеведущий стал отцом во второй раз, Дмитрий рассказал, как они с возлюбленной решили родить общего ребенка. По словам Шепелева, к этому вопросу они отнеслись легко и беззаботно, поскольку оба хотели малыша.

Телеведущий признался, что благодарен Екатерине за проделанный не самый простой путь. Он сказал, что гордится и восхищается ею.

Фото: Дмитрий Шепелев