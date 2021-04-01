Американская актриса Миа Фэрроу развеяла сплетни, которые ходили вокруг смерти ее троих приемных детей.

Миа Фэрроу — мать 14 детей. Троих она родила во время брака с дирижером Андре Превином, одного от кинорежиссера Вуди Аллена, остальных — усыновила.

Трое из ее детей — Тэм, Лэрк и Таддеус — умерли. На фоне их кончины в сети появились различные слухи, которые Миа решила опровергнуть и сделала это на своей странице в Twitter.

Спекуляции о смерти молодых людей начались после того, как они не были упомянуты в документальном сериале Аллен против Фэрроу, первая серия которого вышла 21 февраля.

— Как мать 14 детей могу сказать, что моя семья значит для меня все. В то время как я выбрала публичную карьеру, мои дети предпочли жить частной жизнью. Я уважаю их желания, поэтому избирательна в своих публикациях в социальных сетях, — написала Фэрроу.

Актриса подчеркнула, что она вынуждена высказаться, поскольку считает нужным почтить память своих детей и развеять лживые сплетни.

— Моя любимая дочь Тэм скончалась в 17 лет. К этому привела передозировка препаратом от мигрени, которой она страдала, также у нее было больное сердце, — сказала Миа.

Также Фэрроу рассказала, от чего умерла ее дочь Лэрк в возрасте 35 лет.

— Моя прекрасная дочь Лэрк, сестра, мать и возлюбленная, скончалась из-за ВИЧ/СПИДа, которым заразилась от своего предыдущего партнера. Несмотря на свою болезнь, она прожила плодотворную жизнь с детьми и возлюбленным. Именно на его руках она умерла на Рождество в больнице, — призналась Миа.

Сын актрисы Таддеус покончил с собой в 29 лет. Причиной тому стал внезапный разрыв отношений с возлюбленной.

Фэрроу подчеркнула, что любые другие предположения насчет их смерти — это бесчестие не только их жизни, но и их близких и детей.

— Я благодарна быть матерью 14 детей, которые подарили мне 16 внуков. Хоть мы и познали печаль, но сегодня наша жизнь полна любви и радости, — сказала Миа.

Regarding my children pic.twitter.com/ApiSeBFx9C — Mia Farrow (@MiaFarrow) April 1, 2021

Вуди Аллен в мемуарах поведал о браке с падчерицей

Американский кинорежиссер Вуди Аллен рассказал об отношениях с приемной дочерью Сун-И Превин. В своих мемуарах под названием Apropos of Nothing Вуди рассказал о всей своей жизни, начиная с детства.

Также он впервые поведал об отношениях с падчерицей, которая младше его на 34 года.

Пара начала встречаться, когда Аллен был в браке с матерью Сун-И Мией Фэрроу. В итоге девушка стала его законной женой.