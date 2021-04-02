Стриминговый сервис Netflix сообщил о завершении съемок второго сезона сериала Ведьмак.
О завершении съемок стало известно из официальной страницы Ведьмака в Facebook.
— Это завершение второго сезона. Белый волк снова ждет вас на континенте, — лаконично подписали фото с Генри Кавиллом.
Съемки проходили в Великобритании. Было задействовано 15 локаций, 89 актеров и 1 200 членов команды.
Второй сезон Ведьмака выйдет в 2021 году.
По данным СМИ, в новых сериях Геральт вместе с Цириллой отправятся в лагерь колдунов, где вырос главный герой. Геральт должен будет узнать о происхождении могущественного дара Цириллы, в то время как она будет учиться контролировать свою силу.
В новом сезоне к своим ролям вернутся Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр), Фрейя Аллан (Цирилла), Джои Бэти (Лютик) и другие.
Среди новых героев появятся такие актеры, как Аджоа Андо, Крис Фултон, Ким Бодниа, Кэсси Клэр, Лиз Карр, Грэхема Мактавиш, Кевин Дойл и Саймон Кэллоу.
Съемки второго сезона Ведьмака
О съемках второго сезона Ведьмака стало известно еще до выхода первого, который вышел 20 декабря 2019 года. В успехе проекта сомнений не было, поэтому сериал решили сразу же продлить.
В первом сезоне было восемь серий, о том, сколько эпизодов отсняли для второго сезона, пока не сообщается.
Фото: The Witcher Netflix