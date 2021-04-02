Стриминговый сервис Netflix сообщил о завершении съемок второго сезона сериала Ведьмак.

О завершении съемок стало известно из официальной страницы Ведьмака в Facebook.

— Это завершение второго сезона. Белый волк снова ждет вас на континенте, — лаконично подписали фото с Генри Кавиллом.

Съемки проходили в Великобритании. Было задействовано 15 локаций, 89 актеров и 1 200 членов команды.

Второй сезон Ведьмака выйдет в 2021 году.

По данным СМИ, в новых сериях Геральт вместе с Цириллой отправятся в лагерь колдунов, где вырос главный герой. Геральт должен будет узнать о происхождении могущественного дара Цириллы, в то время как она будет учиться контролировать свою силу.

В новом сезоне к своим ролям вернутся Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр), Фрейя Аллан (Цирилла), Джои Бэти (Лютик) и другие.

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Среди новых героев появятся такие актеры, как Аджоа Андо, Крис Фултон, Ким Бодниа, Кэсси Клэр, Лиз Карр, Грэхема Мактавиш, Кевин Дойл и Саймон Кэллоу.

Съемки второго сезона Ведьмака

О съемках второго сезона Ведьмака стало известно еще до выхода первого, который вышел 20 декабря 2019 года. В успехе проекта сомнений не было, поэтому сериал решили сразу же продлить.

В первом сезоне было восемь серий, о том, сколько эпизодов отсняли для второго сезона, пока не сообщается.

Фото: The Witcher Netflix