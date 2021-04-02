Популярный блогер Джеймс Чарльз признался, что отправлял сообщения сексуального характера двум 16-летним мальчикам. В США юридический возраст согласия — 18 лет.

Соответствующее заявление он сделал на своем YouTube-канале, на который подписаны 25 млн пользователей.

— Я осознаю свои действия и то, насколько это неправильно, — заявил Джеймс Чарльз.

Еще в феврале 21-летнего блогера обвинил один подросток, но тогда Джеймс свою вину полностью отрицал, так как, по его словам, он не знал настоящий возраст юноши.

Блогер Джеймс Чарльз признался в секс-переписках с несовершеннолетними / 1 фотография

Однако в новом видео он таки признал свою вину.

По словам Джеймса, всего было два эпизода: один в прошлом году и еще один недавно. Он не знал, что юношам по 16 лет.

Он признал, что мог бы поискать их в других социальных сетях и узнать их настоящий возраст.

Чарльз также публично извинился перед мальчиками.

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера

Общественность в последнее время обсуждает историю детской любви между юными блогерами: 8-летней Милой и 13-летним Пашей. Пользователи в сети пишут, что, мол, такие отношения вне нормы, а полиция Киевской области даже открыла уголовное дело из-за этого.

В комментарии мама 8-летнего блогера Дарья Маханец опровергает слухи о сексуализации детских отношений, а также отмечает, что ребята просто дружат, ведь изначально история задумывалась как хайп.