Украинский певец Арсен Мирзоян порадовал поклонников новым клипом на авторскую песню Подружка. В нем он показал дружбу между мужчиной и женщиной, которая переросла в страсть.

Песня Подружка войдет в будущий альбом певца, релиз которого он планирует к 10-летию своего творчества.

В треке исполнитель размышляет о возможности дружбы между мужчиной и женщиной. И если она существует, то где та самая грань, за которой возникают чувства.

Режиссером видеоролика стал Виктор Скуратовский. Помимо цветных кадров, на которых главный герой находится в толпе незнакомых людей, в клипе немало и черно-белых.

В видеоролике есть сцена, где Арсен ныряет под воду вдвоем с девушкой, что символизирует истинные чувства.

Monatik презентовал новый клип

Украинский мультиартист Monatik презентовал новый клип на песню Ресницы безопасности. Этот сингл — главный саундтрек к документальному фильму Вечно танцующий человек.

В видеоролике можно увидеть редкие кадры из жизни Дмитрия. Артист продемонстрировал все, чего достиг к своим 35 годам.

Фото: Арсен Мирзоян