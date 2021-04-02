Украинский певец Арсен Мирзоян порадовал поклонников новым клипом на авторскую песню Подружка. В нем он показал дружбу между мужчиной и женщиной, которая переросла в страсть.
Песня Подружка войдет в будущий альбом певца, релиз которого он планирует к 10-летию своего творчества.
В треке исполнитель размышляет о возможности дружбы между мужчиной и женщиной. И если она существует, то где та самая грань, за которой возникают чувства.
Режиссером видеоролика стал Виктор Скуратовский. Помимо цветных кадров, на которых главный герой находится в толпе незнакомых людей, в клипе немало и черно-белых.
В видеоролике есть сцена, где Арсен ныряет под воду вдвоем с девушкой, что символизирует истинные чувства.
Monatik презентовал новый клип
Украинский мультиартист Monatik презентовал новый клип на песню Ресницы безопасности. Этот сингл — главный саундтрек к документальному фильму Вечно танцующий человек.
В видеоролике можно увидеть редкие кадры из жизни Дмитрия. Артист продемонстрировал все, чего достиг к своим 35 годам.
Фото: Арсен Мирзоян