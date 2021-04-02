Украинская певица Тина Кароль презентовала альбом Красиво.

В новый альбом Тины Кароль вошли семь песен, большинство из которых поклонники услышат впервые. Певица отметила, что это очень долгожданная премьера для нее.

Также Кароль показала обложку альбома, на которой соблазнительно позирует в длинном белом платье и туфлях на каблуках.

— Мы начинаем новую эру высокого стиля, — написала Тина.

Все песни звезда исполняет сольно. В альбом также вошел уже всем известный хит Тины Кароль Скандал.

Девочка

Хороший парень

Бегу

Любовники

Скандал

Красиво

Это любовь

Тина Кароль отменила концерты

Популярная певица Тина Кароль неожиданно отменила все свои концерты, которые были запланированы в городах Украины.

Звезда не сообщила причину такого решения, но отметила, что это зависит не от нее. Она попросила прощения у поклонников и пожелала всем здоровья.

Возможно, Тина Кароль отменила концерты из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине.

Фото: Тина Кароль