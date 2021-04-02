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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Красиво: Тина Кароль презентовала новый альбом

Украинская певица Тина Кароль презентовала альбом Красиво.

Тина Кароль

В новый альбом Тины Кароль вошли семь песен, большинство из которых поклонники услышат впервые. Певица отметила, что это очень долгожданная премьера для нее.

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Также Кароль показала обложку альбома, на которой соблазнительно позирует в длинном белом платье и туфлях на каблуках.

— Мы начинаем новую эру высокого стиля, — написала Тина.

Все песни звезда исполняет сольно. В альбом также вошел уже всем известный хит Тины Кароль Скандал.

  • Девочка
  • Хороший парень
  • Бегу
  • Любовники
  • Скандал
  • Красиво
  • Это любовь

Тина Кароль отменила концерты

Популярная певица Тина Кароль неожиданно отменила все свои концерты, которые были запланированы в городах Украины.

Звезда не сообщила причину такого решения, но отметила, что это зависит не от нее. Она попросила прощения у поклонников и пожелала всем здоровья.

Возможно, Тина Кароль отменила концерты из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине.

Фото: Тина Кароль

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