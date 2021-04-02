Певица Алина Гросу рассказала о своем отношении к пластике и призналась, делала ли когда-то пластические операции.

В одном из последних интервью певица рассказала, что ей надоели постоянные вопросы о внешности.

Она отметила, что никогда не делала пластических операций и даже готова пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать всем, что это правда.

По словам Гросу, она родилась с маленьким носом, а пышный бюст у нее был уже в 13-летнем возрасте.

— Нож моего лица, груди, фигуры никогда не касался. Мне обидно и хочется кричать, что я этого не делала. Вообще пластику не особо понимаю, — отметила певица.

Алина Гросу предположила, что, возможно, ее обвиняют в пластике из-за обработки фотографий.

— Но это не моя заслуга, за этим следит команда людей, видимо, они хотели сделать меня более идеальной для аудитории. Но я не такая. Бывают моменты, когда худею, и у меня больше выделяются скулы, — объяснила звезда.

Алина Гросу спела на украинском

Певица Алина Гросу презентовала украиноязычную песню Мириада о любви.

По словам артистки, название композиции означает бесконечное количество чего-либо. Гросу поет о чувствах и спектре эмоций, которые дарит любовь.

Фото: Алина Гросу

Источник: КП