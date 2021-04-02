PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Мне обидно и хочется кричать: Алина Гросу призналась, делала ли пластические операции

Певица Алина Гросу рассказала о своем отношении к пластике и призналась, делала ли когда-то пластические операции.

Мне обидно и хочется кричать: Алина Гросу призналась, делала ли пластические операции

В одном из последних интервью певица рассказала, что ей надоели постоянные вопросы о внешности.

Она отметила, что никогда не делала пластических операций и даже готова пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать всем, что это правда.

Читайте
Разве не очевидно: Алина Гросу подогрела слухи о романе с российским актером

По словам Гросу, она родилась с маленьким носом, а пышный бюст у нее был уже в 13-летнем возрасте.

— Нож моего лица, груди, фигуры никогда не касался. Мне обидно и хочется кричать, что я этого не делала. Вообще пластику не особо понимаю, — отметила певица.

Алина Гросу предположила, что, возможно, ее обвиняют в пластике из-за обработки фотографий.

— Но это не моя заслуга, за этим следит команда людей, видимо, они хотели сделать меня более идеальной для аудитории. Но я не такая. Бывают моменты, когда худею, и у меня больше выделяются скулы, — объяснила звезда.

Алина Гросу спела на украинском

Певица Алина Гросу презентовала украиноязычную песню Мириада о любви.

По словам артистки, название композиции означает бесконечное количество чего-либо. Гросу поет о чувствах и спектре эмоций, которые дарит любовь.

Фото: Алина Гросу

Источник: КП

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка