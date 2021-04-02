Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде выпустила испано-английский EP ÉCHALE. Новый мини-альбом звезды насчитывает четыре песни.

Певица отметила, что на создание EP ее вдохновила поездка на родину. В альбом Мишель Андраде решила вложить все эмоции и чувства, с которыми у нее ассоциируется Боливия.

Автором музыки и слов стал продюсер звезды Алексей Потапенко. Также Мишель Андраде призналась, что название для песни выбрала не случайно.

— Я выбрала это название не просто так: все песни с EP звучат на испано-английском, а еще это на 100% мое слово, потому что несет в себе мотивирующий месседж: “Дерзай! Покажи им!” И я показываю — своей музыкой, — отметила певица.

Мишель Андраде рассказала о личной жизни

В одном из своих интервью певица Мишель Андраде рассказала о личной жизни и экс-возлюбленном Никите Ломакине.

Девушка призналась, что с Никитой она познакомилась на проекте X-Фактор. Впоследствии дружеские отношения переросли в любовь и они встречались пять лет.

Сейчас певица не одинока, она намекнула, что у нее есть любимый человек. Но имя парня Мишель не назвала.

Фото: Мишель Андраде