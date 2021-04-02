Михаил Поплавский — Сало: премьеру клипа смотреть онлайн

Михаил Поплавский презентовал яркий ремейк на свою легендарную песню Сало.
Новое видео Михаила Поплавского было снято в голливудском стиле с использованием современных технологий. Премьерный показ видеоработы состоялся в Киевском университете культуры.
За 20 лет песня Сало, которую написали Наталья Багмут (слова) и Юрий Пономаренко (музыка), уже стала народным хитом, без которого не обходится ни один праздник.
Композиция действительно близка украинцам, потому что воспевает любимое национальное блюдо.
— Впервые клип Сало вышел 20 лет назад, было много его интерпретаций, а сегодня это современный ребрендинг. Сало – это визитная карточка Украины, это национальная валюта. Продукт, который придает силу и энергию, поддерживает дух украинцев. А я – главный саломан страны. И горжусь этим. Мы – украинцы, мы – нация, мы – народ. Мы непобедимы! – сказал Михаил Поплавский.
Новую аранжировку песни специально для нового клипа создал Геннадий Пугачев. Знаменитый аранжировщик сотрудничал со многими звездами шоу-бизнеса, но работа с Михаилом Поплавским является для него особенной.
— Михаил Михайлович заряжает своей энергией и потом, действительно, хочется жить. Сейчас в наше время нет других новостей, кроме плохих. Но когда видишь, что делает Поплавский, понимаешь, важнее то, что у тебя в голове. А Михаил Михайлович – это человек, который направляет в голову правильные позитивные мысли, – отметил Геннадий Пугачев.
Съемки клипа проходили на студии One Location с использованием LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.
Технология графического дизайна Unreal Engine 4, которая применялась во время съемок, является самой популярной в мире и часто используется в различных фильмах, клипах и телесериалах компаниями Netflix и Walt Disney.
Такой высокий уровень видеоклипов среди украинских исполнителей может позволить только Михаил Поплавский. Маэстро, как никто другой, умеет не только удивлять, но и дарить хорошее настроение.
— Сейчас в нашей жизни так много стрессов, негатива. Хочется давать заряд энергии. Сегодня мы должны атаковать жизнь и с оптимизмом смотреть в будущее. На оптимистах держится мир, – полагает Михаил Михайлович.
Режиссер и автор идеи клипа – украинский эпатажный клипмейкер Елена Винярская, которая входит в десятку топовых клипмейкеров страны. Неудивительно, что именно ей удалось уговорить маэстро на интересные эксперименты в клипе.
— Михаил Михайлович делал все, что я говорила, и даже давал советы. Это была синергия творчества, взаимоциркуляция двух энергий, свежий глоток воздуха. Когда за дело берется команда МихМиха, и 100% энергия умножается на 100%, то получается 10 000-балльная энергия. Именно ею наполнен клип Сало, – делится впечатлениями Елена.
Видео было снято в голливудском стиле. По нестандартному режиссерскому замыслу, сало – это сокровище украинской нации, которое превращается в золотые слитки. А Михаил Поплавский предстает в стильном образе главного саломана страны, в котором, кстати, и появился на презентации.
Изюминкой образа стала соболья горжетка с рукотканным украинским платком в стиле Жана Поля Готье.
Все украшения и аксессуары были брендированы надписями Сало и сделаны из драгоценных металлов.
В новой видеоработе креативщики соединили в отдельных элементах национальные сине-желтые цвета и создали новый украинский смайлик – улыбающегося поросенка.
Разработали новый украинский тренд – Salo is the new money! (Cало – это новые деньги!).
Михаил Поплавский остался доволен сотрудничеством с Еленой и считает ее режиссером мирового уровня.
— Хочу официально заявить – это лучший клип, который Елена Винярская сняла в своей жизни. И лучшего уже у нее не будет. Переплюнуть Сало в Украине никому не удастся, – шутит маэстро.
Действительно, Винярская и Поплавский хорошо поработали и совсем скоро представят еще одну видеоработу. Так что будем ждать новых ярких клипов от этого талантливого тандема.
— Мне нравится, что Михаил Михайлович всегда разный. Он может быть как серьезным, так и веселым и самоироничным. Прежде всего, Поплавский – шикарный актер.
Сало – это прекрасная видеоработа. Именно такие положительные клипы нужны в наше время, — сказал народный артист Украины Павел Зибров.
Музыкальный продюсер и певец Геннадий Витер подчеркнул, что Поплавский — непредсказуемый человек.
— Я восхищаюсь талантом Михаила Поплавского. Человек, который на все 100% умеет быть непредсказуемым и не боится быть смешным. Те люди, которые с иронией смотрят на самих себя, достигают больших высот.
Я убежден, что вы на своем месте и делаете все правильно. И таким образом привлекаете большое количество молодежи в нашу любимую сферу. Желаю вам первых мест во всех трендах, – обратился к Михаилу Михайловичу Геннадий Витер.
Михаил Поплавский презентовал новый клип
В конце марта Михаил Поплавский представил клип на песню Забава. В видеоролике артист предстал в образе романтического путешественника-астронавта, который отправляется в космос на поиски любимой.
По сюжету клипа главный герой — Михаил Поплавский, кружит в космическом пространстве, но неожиданно оказывается в подводном царстве среди морских нимф и волшебной Русалочки-царевны.
Фото: пресс-служба Михаила Поплавского