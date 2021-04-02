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Каріна Зуєва |

Вдохновила Гуцульщина: Алина Паш представила альбом РозМова

Украинская певица Алина Паш презентовала новый альбом розМова, который создала во время фольклорной экспедиции.

Аліна Паш

На создание альбома розМова Алину Паш вдохновила экспедиция по Гуцульщине, куда она отправилась вместе со своими друзьями.

— Девять песен, с которыми я искала себя среди темного и дремучего. Девять треков, под которые плакала и танцевала с сумасшедшими. Девять скоплений энергии — в них и черное, и белое, — написала Алина в своем Instagram.

В основу альбома заложена история о девушке, которая находится в гармонии с природой, на пути к самопознанию и духовным истинам.

— Мне важно писать о том, что через меня проходит, что льется потоками и разливается к тем, кто также готов к таким откровениям через музыку, — сказала Паш.

Тина Кароль презентовала новый альбом

Известная украинская певица Тина Кароль презентовала новый альбом Красиво. В него вошло семь песен, среди которых уже известная Скандал.

Все песни артистка исполняет сольно. По словам исполнительницы, эта премьера очень важна для нее.

Фото: Алина Паш

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