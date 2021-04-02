PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Пришло время познакомить с публичностью: Монатик показал лица сыновей

Украинский артист Monatik (Дмитрий Монатик) вместе с семьей украсил обложку модного глянца и впервые показал лица своих сыновей.

Дмитрий Монатик

На странице в Instagram Дмитрий Монатик разместил обложку журнала Lofficiel Украины, на которой изображена его семья. На фотографии артист позирует вместе со своей женой Ириной и двумя сыновьями: Платоном и Даниилом.

Монатик отметил, что дети — это его самое большое достижение и лучшее, что случилось с ним в жизни.

Читайте
Король зажигательных танцев и ритма: топ-7 хитов Монатика

Дмитрий подчеркнул, что настало время познакомить Платона и Даниила с виртуальным миром и публичностью.

— Дети — моя главная гордость. И сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет и публичность. Публичный абсолютно каждый, кто хоть раз зарегистрировался в социальных сетях, поскольку интернет помнит каждое твое слово и действие, — написал певец.

Monatik презентовал новый клип

Украинский певец Monatik презентовал новый клип Ресницы безопасности с редкими кадрами из жизни.

В видеоработе артист показал свою семью, а также поделился архивными и личными моментами. Сингл Ресницы безопасности является саундтреком к документальному фильму о Дмитрии Монатике Вечно танцующий человек.

Фото: Дмитро Монатік

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка