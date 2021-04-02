Украинский артист Monatik (Дмитрий Монатик) вместе с семьей украсил обложку модного глянца и впервые показал лица своих сыновей.

На странице в Instagram Дмитрий Монатик разместил обложку журнала Lofficiel Украины, на которой изображена его семья. На фотографии артист позирует вместе со своей женой Ириной и двумя сыновьями: Платоном и Даниилом.

Монатик отметил, что дети — это его самое большое достижение и лучшее, что случилось с ним в жизни.

Дмитрий подчеркнул, что настало время познакомить Платона и Даниила с виртуальным миром и публичностью.

— Дети — моя главная гордость. И сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет и публичность. Публичный абсолютно каждый, кто хоть раз зарегистрировался в социальных сетях, поскольку интернет помнит каждое твое слово и действие, — написал певец.

Monatik презентовал новый клип

Украинский певец Monatik презентовал новый клип Ресницы безопасности с редкими кадрами из жизни.

В видеоработе артист показал свою семью, а также поделился архивными и личными моментами. Сингл Ресницы безопасности является саундтреком к документальному фильму о Дмитрии Монатике Вечно танцующий человек.

Фото: Дмитро Монатік