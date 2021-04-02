Компания Nike выиграла иск против арт-коллектива из Бруклина MSCHF, который совместно с рэпером Lil Nas X выпустил кроссовки Сатаны с каплей настоящей человеческой крови на подошвах.

Обувь, стоимостью $1 018, с перевернутым крестом, пентаграммой и словами Лука 10:18 является модифицированной моделью Nike Air Max 97s.

Компания заявила о нарушении прав торговой марки и обратилась в федеральный суд Нью-Йорка с требованием остановить продажу обуви и запретить использовать свой знаменитый дизайнерский знак Swoosh.

– Уже есть данные о значительной путанице на рынке, в частности призывы бойкотировать Nike в ответ на запуск Satan Shoes от MSCHF, основанные на ошибочном убеждении, что компания позволила или одобрила этот продукт, – отметил в иске гигант спортивной обуви.

Юристы MSCHF в свою очередь заявили, что 666 пар, созданные компанией, были не типичными кроссовками, а индивидуальными произведениями искусства, которые продавали коллекционерам по $1 018 долларов за пару.

В результате федеральный судья выдал временный запрет.

Как будет выполняться решение суда неизвестно, поскольку MSCHF указали, что это была лимитированная коллекция из 666 пар, и все, кроме одной, уже отправлены.

Кроссовки Сатаны с человеческой кровью

29 марта стало известно о том, что американский рэп-исполнитель Lil Nas X совместно с арт-коллективом MSCHF создал кроссовки Сатаны с человеческой кровью и дьявольскими атрибутами.

Создатели отметили, что в подошву добавили по капле человеческой крови, которую предоставили члены арт-группы.

Некоторые консерваторы, в частности губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем и некоторые религиозные деятели, обиделись на противоречивый дизайн обуви и критиковали рэпера Lil Nas X и MSCHF в Twitter.

Исполнитель ответил на комментарии критиков мемами.

Источник: BBC

Фото: XXL Magazine