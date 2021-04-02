Телеведущий Андрей Джеджула рассказал, что временно решил отказаться от секса.

Временный целибат поможет Андрею Джеджуле проверить свою силу воли. Шоумен признается, что никогда бы полностью не смог отказаться от секса, так как любит этот процесс.

— Целибат означает отказ от секса и партнера, и в принципе обет безбрачия, но это не про меня. Однако в качестве эксперимента, к которому подвели жизненные обстоятельства, и проверки моей силы воли, я решил посмотреть, что из этого получится, — сказал телеведущий.

Джеджула уточнил, что сейчас Великий пост, а значит самое время привести мысли в порядок, думать о духовном, осознавать свои намерения, цели и планы.

Телеведущий считает, что такой подход дает укрепление духа и тела. Он посоветовал перенаправить всю энергию в спорт и творческое развитие.

— Секс — это как навык езды на велосипеде или умения плавать, дышать, есть. Он вернется в любой момент, как только вы этого сами захотите, — сказал Андрей.

В заключении Джеджула сказал, что никогда не нужно становиться заложниками своих желаний, ведь придет время и все окупится с лихвой.

Андрей Джеджула стал отцом во второй раз

25 февраля Андрей Джеджула стал отцом во второй раз. Жена телеведущего — блогер Юлия Леус родила дочь, которую назвали Адель.

Малышка появилась на свет рано утром, с весом — 3 840 г, ростом — 55 см.

Фото: Андрей Джеджула