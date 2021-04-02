Иван Абрамов собрался на гастроли в Украину — реакция Госпогранслужбы

Российский комик Иван Абрамов собрался в Украину с гастролями, однако концерты под вопросом. Артиста могут не пропустить на границе.
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что пограничники имеют свои наработки, поэтому готовы встретить этого гражданина надлежащим образом.
Пограничники получили информацию от представительства президента в Крыму и Севастополе, что Абрамов посещал оккупированный Россией Крым.
— Информацию от представительства президента в отношении этого гражданина мы получили, приведенные факты мы учтем во время мероприятий пограничного контроля, когда это лицо попытается пересечь государственную границу Украины, — заявил Демченко.
Он добавил, что определенную информацию, которая свидетельствует о нарушении украинского законодательства, уже удалось собрать.
Концерты Абрамова в Украине
Согласно информации, которая размещена на официальном сайте комика, концерты в Украине должны были состояться с 13 по 15 апреля.
Абрамов планировал посетить с гастролями Харьков, Одессу, Днепр и Киев.
Российскому актеру запретили въезд в Украину
Украинские пограничники запретили въезд в Украину на три года российскому актеру.
В пресс-службе не указали, какому именно актеру запретили въезд в Украину. Однако с опубликованной фотографии паспорта гражданина России известно, что он родился в Вологодской области.
Фото: Иван Абрамов