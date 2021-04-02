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Євгенія Шапоренко |

Пограничники ждут: комик из РФ Абрамов собрался на гастроли в Украину

Российский комик Иван Абрамов собрался в Украину с гастролями, однако концерты под вопросом. Артиста могут не пропустить на границе.

абрамов

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что пограничники имеют свои наработки, поэтому готовы встретить этого гражданина надлежащим образом.

Пограничники получили информацию от представительства президента в Крыму и Севастополе, что Абрамов посещал оккупированный Россией Крым.

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— Информацию от представительства президента в отношении этого гражданина мы получили, приведенные факты мы учтем во время мероприятий пограничного контроля, когда это лицо попытается пересечь государственную границу Украины, — заявил Демченко.

Он добавил, что определенную информацию, которая свидетельствует о нарушении украинского законодательства, уже удалось собрать.

Концерты Абрамова в Украине

Согласно информации, которая размещена на официальном сайте комика, концерты в Украине должны были состояться с 13 по 15 апреля.

Абрамов планировал посетить с гастролями Харьков, Одессу, Днепр и Киев.

Иван Абрамов собрался на гастроли в Украину — реакция Госпогранслужбы

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Фото: Иван Абрамов

Источник: Украинская правда

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